Более 60 тысяч жителей Удмуртии с диабетом находятся на контроле врачей

62,5 тыс. жителей Удмуртии с сахарным диабетом находятся под наблюдением врачей, почти 600 из них — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс–служба минздрава по республике.

Как отмечают врачи–эндокринологи, количество детей, страдающих диабетом, увеличивается. Чаще всего они болеют сахарным диабетом первого типа. В основном этот диагноз выявляют у пациентов 7-14 лет, в период активного роста и перестройки гормональной системы ребенка.

«К сожалению, дети сейчас стали болеть и сахарным диабетом второго типа. Этот тип диабета связан с лишним весом, ожирением, малоподвижным образом жизни, нерациональным питанием, употреблением добавленного сахара в больших количествах. Из-за неправильного питания у ребенка увеличивается выработка инсулина, который повышает аппетит и приводит к избытку потребляемых калорий»,— рассказала заведующая эндокринологическим отделением РДКБ МЗ УР Елена Алешкевич.

Она добавила, что для профилактики заболевания важно учить несовершеннолетних сбалансированно питаться и поддерживать физическую активность.

Врачи отмечают, что заболевание может проявляться незаметно, и родители часто пропускают начальные сигналы тревоги. Очень важно вовремя распознать ранние симптомы и обратиться к специалисту для своевременного обследования и начала терапии. Классические симптомы диабета: повышенная жажда, обильные и частые мочеиспускания, похудение при повышенном аппетите.