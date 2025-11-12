Зеленодольская компания планирует взять в лизинг минивэн за 10,5 млн рублей
Акционерное общество «ЗВКС» из Зеленодольска ищет лизингодателя по договору финансовой аренды легкового автомобиля. Начальная цена контракта составляет 10,5 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
Компания намерена взять в лизинг минивэн Voyah Dream PHEV Long Range. По данным открытых источников, стоимость такого автомобиля в Казани начинается от 6,85 млн руб.
Лизингодатель должен поставить новый автомобиль на срок в 36 месяцев с даты приемки транспортного средства. По завершении срока аренды АО «ЗВКС» сможет выкупить автомобиль по отдельному договору купли-продажи.
Кроме того, условия закупки предусматривают бесплатную сервисную поддержку с выездом специалиста по месту нахождения лизингополучателя.
АО «ЗВКС» специализируется на заборе, очистке и распределении воды, а также на строительстве дорог.