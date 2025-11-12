В Башкирии участника СВО обеспечили лекарствами благодаря прокуратуре

Прокуратура Караидельского района внесла в адрес главного врача Караидельской центральной районной больницы Юнира Галина представление с требованием обеспечить медицинским препаратом 33-летнего участника СВО, который находится там на стационарном лечении.

Прокурорская проверка установила, что своевременно пациенту лекарства не выдали, хотя должны были сделать это в льготном порядке.

Участнику боевых действий выдали препарат после внимания надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова