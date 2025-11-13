Совет по предпринимательству в Перми утвердил перенос двух проектов

Сроки окончания строительства спорткомплекса «Индустриальный» и досугового центра в Березниках сдвинулись на два года вперед, следует из материалов заседания совета по предпринимательству. Оба проекта получили статус приоритетных инвестиционных в 2023 году и должны были быть реализованы к 2028 году.

Строительством спорткомплекса «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома занимается ООО «Фут-Юниор». Для строительства объекта был предоставлен участок площадью 1,8 га между жилыми домами по ул. Чердынской, 13, 16 и 18. Объем инвестиций будет увеличен на 8 млн руб., их объем составлял 120 млн руб.

Досуговый центр в Березниках строит ООО «Шоколад», компании был предоставлен земельный участок площадью 0,4 га. Объем инвестиций составлял 179 млн руб. и будет увеличен на 29 млн руб.