Водители легковушек начали получать штрафы до 600 тыс. руб. из-за номеров-дублеров фур

Водители легковых автомобилей начали получать крупные штрафы от Ространснадзора из-за мошеннических схем, используемых владельцами грузовиков. Перед весовыми пунктами на фуры вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых машин, что приводит к ошибочному начислению штрафов автовладельцам.

Один из таких случаев произошел в Омске, пишут «Известия». В мае владельцу Chevrolet Lacetti пришло постановление о штрафе в 600 тыс. руб. за перевозку крупногабаритного груза. В документе утверждалось, что легковой автомобиль является шестиосным автопоездом высотой 4,79 м. К постановлению была приложена фотография тягача Kenworth Т200. Владелец автомобиля смог отменить штраф только через суд.

Коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев сообщил «Известиям», что в 2024–2025 годах участились случаи использования подложных номеров при прохождении автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Экономика перевозок вынуждает транспортников работать на минимальной марже, и перевес становится способом увеличить прибыль, пояснил эксперт. Когда штрафы с АПВГК стали массовыми, перевозчики начали использовать подложные номера легковых машин.

Представитель FM Logistic Эдуард Миронов рассказал изданию, что камера АПВГК корректно считывает подложный номер на фуре, но система не может распознать, что этот регистрационный знак в базе ГАИ числится за легковым автомобилем, а не многотонным тягачом.