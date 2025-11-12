Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии 13 ноября ожидаются гололед и ледяной дождь

Местами по республике днем 13 ноября 2025 года возможен ледяной дождь и гололед, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии по данным удмуртского Гидрометцентра. Завтра ночью похолодает до -7°С, днем потеплеет до 2°С. После обеда пройдут дожди, в том числе со снегом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жителям Удмуртии рекомендуют в этот день двигаться с особой осторожностью, водителям — соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.