Три четверти работающих нижегородцев готовы перейти к конкурентам

Возможность перейти к конкурентам, если им будут предложены подходящие условия, допускают для себя три четверти (75%) работающих нижегородцев. Проведенный кадровым сервисом SuperJob опрос показал, что еще 3% нижегородцев так плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 7% категорически отвергают такую возможность.

Готовность к смене работы на хороших условиях мужчины демонстрируют женщин — 79% против 65% среди. Среди нижегородцев с высшим образованием 79% готовы уйти к конкуренту и 3% никогда на согласятся на это. Среди респондентов со средним профессиональным образованием таких 68 и 10% соответственно.

Для подавляющего большинства респондентов (90%), открытых для предложений о работе, ключевым условием перехода является более высокая зарплата. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности (55%), на третьем месте — удобный график (46%). Кроме того, 40% заявили о том, что им на работе важна система бонусов и поощрений, для 39% — возможность учиться за счет работодателя. Также 35% будут рады работе поблизости от дома. работа рядом с домом. 34% Уйдти работать на конкурента ради интересных задач готовы 34%. У 17% один из основных запросов касается снижения рабочей нагрузки.

Повышение в должности значительно более важно для мужчин, чем для женщин. При этом женщины чаще мужчин называют критическими факторами удобный график работы, офис ближе к дому, умеренную нагрузку и возможность перехода на удаленку или гибридный формат.

Андрей Репин