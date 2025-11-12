Высшее значит дорогое

Дешевого образования больше не будет. Минобрнауки предлагает запретить вузам и колледжам снижать цены на обучение. Образовательные учреждения заподозрили в демпинге. Якобы университеты таким образом привлекают больше студентов в ущерб качеству подготовки кадров. Что это означает для рынка и абитуриентов? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Цена платного обучения не должна быть ниже стоимости подготовки студента-бюджетника. На это обращает внимание Минобрнауки. Университеты сейчас самостоятельно устанавливают цены на обучение. Этим летом, например, вузы из топ-10 затемно повысили прайс-лист по приоритетным специальностям. От 5% сразу до 60% с лишним. Больше всего подорожало обучение в МФТИ, посчитали аналитики «Ведомостей». Так, студенты коммерческого отделения по программе «прикладная математика и информатика», в 2025-2026-м будут платить за учебу 767 тыс. руб., это на 300 тыс. руб. больше чем год назад.

Но Министерство образования и науки беспокоит не завышенная, а заниженная цена платного высшего образования. И оно не может быть дешевым, подчеркивает председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев: «Высшее образование очень дорогостоящее, вузы должны содержать лаборатории искусственного интеллекта, виртуальные биржи и применять другие современные технологии. Есть огромное количество университетов, которые занимаются демпингом, и туда идет переток студентов. А в Подмосковье даже есть колледжи, которые учат сестринскому и лечебному делу в онлайн-формате. Это же нонсенс!

Мои студенты переводятся в эти вузы, потому что там дешевле. О каких врачах тогда можно говорить, если стоимость обучения за год там составляет 30 тыс. руб.?»

Базовые нормативы стоимости обучения отличаются по регионам и специальностям. Минимальная цена по России — от 50 тыс. руб. в год, говорят собеседники “Ъ FM”. Дороже всего государству обходятся технические, IТ-направления и медицина, продолжает исполняющий oбязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин: «По Москве норматив финансирования вуза в год составляет порядка 300 тыс. руб. Магистратура дороже. Если университет получает государственное задание на подготовку каких-то специалистов, то ему выделяются бюджетные деньги. Финансирование происходит в соответствии подученным контрольным цифрам приема.

Каждый студент приносит тот самый базовый норматив. Если мы набираем студентов на платной основе, тут действует не базовый норматив, а вся цена, по которой он заключил договор. Снизив цену, мы наберем людей, но денег у вуза не будет, и учить их мы будем объективно хуже. Именно с этим и ведется борьба».

В России порядка 600 высших учебных заведений, не считая корпоративных университетов. И четверть из них, чаще в регионах, вполне могут занижать стоимость платного обучения, не исключают собеседники “Ъ FM”. Иногда вынуждено, чтобы сбалансировать финансовый план. Высокий проходной балл не позволяет абитуриентам поступить на востребованные специальности, а за деньги они могут учиться в тех же вузах на других направлениях. Но теперь круг сужается, предупреждает профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина: «Экономика, сервис, туризм — на этих направлениях вообще может не быть бюджетных мест. Вузы открывают такие программы и ставят ту цену, которую готовы заплатить абитуриенты. Для этого ни физика, ни профильная математика им не нужна. Для вузов это будут потери бюджета, сокращение кадров. Кроме того, у тех ребят, которые не готовы переезжать, возникнут сложности.

Такие программы могут вообще исчезнуть с рынка высшего образования, и тогда останутся колледжи».

Вариантов получить высшее образование становится все меньше. Цены и проходные баллы в ведущие вузы растут, и этот тренд продолжится. «Лечебное дело» с профилем «Моделирование здоровья», например, в Сеченовском университете стоит уже 1,4 млн руб. в год. И даже за деньги возьмут не всех. Одна их последних инициатив Минобрнауки — запретить прием на платные отделения абитуриентов, чьи средние баллы ЕГЭ ниже 50. Такая инициатива должна повысить качество образования и ликвидировать вузы, которые зарабатывают на слабых студентах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова