Объявлен конкурс на должность председателя Центрального райсуда Новосибирска

Квалификационная коллегия судей Новосибирской области объявила об открытии вакансии на должность председателя Центрального районного суда. Последний день приема документов от кандидатов — 11 декабря 2025 года.

Должность председателя Центрального райсуда Новосибирска освободилась в октябре. Наталья Воронова, которая занимала этот пост с марта 2014 года, возглавила Советский райсуд Новосибирска. Президент России Владимир Путин наделил ее полномочиями на шестилетний срок.

Центральный районный суд Новосибирска является одним из ключевых судебных органов региона. На подведомственной ему территории находятся главные офисы органов власти и силовых структур.

Илья Николаев