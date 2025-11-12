Строительство индустриального парка «Нова» в Новосибирске начнется в 2026 году

Компания «Ново-групп» планирует приступить к строительству индустриального парка «Нова» на территории Новолуговского сельсовета Новосибирской области весной 2026 года. Как сообщил «Ъ-Сибирь» управляющий партнер индустриального парка Роман Исайкин, в настоящее время завершается подготовка документов по проекту, в декабре они будут направлены в Главгосэкспертизу.

Площадь будущего парка составит 33,2 га, планируемое число резидентов - не менее 22. На его территории разместятся предприятия в сфере машиностроения, металлообработки, производства металлических изделий, электронных и оптических изделий, тары и упаковки. На сегодняшний день заключены соглашения с четырьмя из них. Объем инвестиций, который вложит управляющая компания — 500 млн руб., в том числе 250 млн руб. федеральная субсидия. Вложения резидентов в строительство собственных площадок на территории парка запланированы в объеме около 6 млрд руб.

«Территория будет нарезана на мелкие участки от 30 соток», — рассказал Роман Исайкин. Проект планируется реализовать за четыре года.

По информации АО «Корпорация развития Новосибирской области», «Нова» в сентябре 2025 года стал победителем конкурсного отбора Минэкономразвития России как один из наиболее эффективных частных проектов и получил федеральное финансирование по направлению развития малого и среднего бизнеса.

Лолита Белова