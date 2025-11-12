В Орске возбудили уголовное дело о краже имущества группой несовершеннолетних

В Орске возбудили уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних 14-ти и 15-ти лет по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, днем 6 ноября несовершеннолетние использовали ранее похищенные ключи от жилища, принадлежащие родственнице одного из подростков, и незаконно проникли в ее квартиру. Жилье расположено на ул. Короленко. Подростки похитили 438 тыс. руб.

После этого несовершеннолетние скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Подросткам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого им деяния и избрана мера пресечения. Следователи принимают меры по возмещению потерпевшей причиненного ущерба.

Руфия Кутляева