Определены кандидаты на пост главы Нытвы

На пост главы Нытвенского округа будут претендовать заместитель главы муниципалитета Александр Косовских и депутат Думы Ильинского округа Евгений Рудаков. Решение об этом приняла конкурсная комиссия. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Свои программы развития округа кандидаты представят на заседании местной думы 26 ноября, по итогам которого депутаты изберут главу территории.

Напомним, 20 августа 2025 года депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия были прекращены 18 сентября. Врио главы муниципалитета указом губернатора Пермского края назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.

В конце октября заместителем главы муниципалитета был назначен бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских. По информации СМИ, краевые власти намерены поддержать его кандидатуру на должность главы Нытвы.