Охлобыстин: уничтожившим танк Abrams бойцам СВО выплатили 10 млн рублей

Российским военнослужащим, уничтожившим американский танк Abrams в зоне боевых действий на Украине, выплатили премию в 10 млн рублей. Об этом сообщил актер Иван Охлобыстин, неоднократно участвовавший в акциях в поддержку бойцов СВО.

По словам Ивана Охлобыстина, премию получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

«Награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же», — сказал актер в комментарии для ТАСС. Сколько человек получили деньги, не уточняется.

Об уничтожении танка на авдеевском направлении в феврале заявлял советник главы ДНР Ян Гагин. Позднее Иван Охлобыстин объявил о назначении награды за это.