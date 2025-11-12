В р.п. Екатериновка заменили участок водопропускной трубы по требованию надзора

В р.п. Екатериновка Саратовской области заменили аварийный участок водопропускной трубы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Жительница Екатериновского района в обращении к прокуратуре рассказала о неудовлетворительном состоянии системы отвода ливневых вод на ул. Красная и пер. Екатериновский в р.п. Екатериновка. Проверка показала, что орган местного самоуправления не обеспечил нормативное состояние водопропускной трубы для отвода ливневых вод. Из-за этого просаживалось дорожное полотно, деформировалась обочина автодороги.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Екатериновского района. Благодаря принятым мерам местные власти распорядились заменить участок водопропускной трубы и отремонтировать поврежденный участок дороги.

Павел Фролов