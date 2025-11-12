Нижегородку будут судить за фиктивную прописку группы мигрантов

Безработная жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). По данным полиции, нижегородка за деньги зарегистрировала в своей комнате в общежитии 10 мигрантов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом она знала, что проживать по месту регистрации иностранцы не будут.

Пока суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Репин