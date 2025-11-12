Счет за теракт

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск метрополитена на 67 млн рублей к организаторам террористического акта на станции метро «Технологический институт». Заявитель потребовал компенсацию за поврежденный взрывом вагон и расходы на его утилизацию, в сумму вошли также выплаты потерпевшим. В результате случившегося в апреле 2017 года теракта скончались 15 человек, в то время как общее число пострадавших превысило 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора организаторам террористического акта на станции метро «Технологический институт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Оглашение приговора организаторам террористического акта на станции метро «Технологический институт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В поданном в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заявлении указывалось, что в результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» метрополитену был причинен материальный ущерб, включающий выплаты потерпевшим, затраты на ликвидацию последствий взрыва и стоимость разрушенного вагона. Требование предприятия о взыскании средств было зарегистрировано 23 мая, а решение суда вынесено 11 ноября. «Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 млн рублей»,— сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в вагоне 15 человек погибли, более 100 — получили ранения различной степени тяжести.

Мощность взрыва составила 200–300 г в тротиловом эквиваленте. Еще одно устройство, неразорвавшееся, позднее было обнаружено на «Площади Восстания». Всего террористы планировали три взрыва, но еще одно устройство пронести в метро не успели: его оперативники нашли в квартире подозреваемых.

В 2019 году 2-й Западный окружной военный суд приговорил организатора взрыва Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы (гособвинение запрашивало пожизненные сроки для четверых подсудимых.— «Ъ Северо-Запад»), другие десять фигурантов получили от 19 до 28 лет заключения и денежные штрафы. Все подсудимые признаны виновными в совершении теракта, организации террористического сообщества, пособничестве террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Азимов, сказано в материалах дела, будучи участником запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», завербовал туда знакомых, а также руководил действиями исполнителя Акбарджона Джалилова.

Часть обвиняемых, проживавшая в петербургской квартире на Товарищеском проспекте, была завербована таксистом Мухамадюсупом Эрматовым. Другие работали в подмосковном кафе «Лесное» в Одинцовском районе области.

Ни один из подсудимых не признал вину. В их числе, например, Шохиста Каримова — единственная женщина из обвиняемых по делу, она получила 20 лет в колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. По версии следствия, она обеспечивала террористов средствами связи. При обысках у нее в сумочке нашли гранату, детонаторы и микросхемы, но сама подсудимая утверждала, что все это ей подбросили силовики.

Представлявший ранее интересы Шохисты Каримовой адвокат Виктор Дроздов в разговоре с «Ъ Северо-Запад» заявил, что никто из одиннадцати ответчиков иск от метро не получал и с его сутью не знаком, правовых представителей в суде не имел, в самом процессе не участвовал, поэтому комментировать их отношение к происходящему, по его мнению, невозможно. «Никакой связи с ответчиками у меня нет. Никто из них, думаю, о решении не знает вообще»,— отметил защитник.

Решение, добавил господин Дроздов, было вынесено заочно по причине отключения связи с ответчиками через видеоконференцсвязь.

Андрей Кучеров, Александра Хренкова