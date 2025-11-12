Жителя Троицка будут судить за вымогательство 2 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 49-летнего жителя Троицка, обвиняемого в вымогательстве 2 млн руб. у горожанина (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Материалы направили в Троицкий городской суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в декабре 2023 года троичанин вместе со знакомым из криминального сообщества вымогал деньги у горожанина. Для реализации преступного умысла фигурант подготовил документы с информацией о том, что начальник цеха компании по приему вторсырья, якобы скрывает от руководства незаконно полученные доходы. Горожанина неоднократно вызывали на встречи, демонстрировали папку с «компрометирующими» документами, обещая передать ее работодателю, а также угрожали потерпевшему причинением телесных повреждений ему и его семье. В результате давления и угроз житель Троицка передал соучастникам 2 млн руб.

Южноуральца задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело расследовала следственная часть ГСУ ГУ МВД России по региону. Обвиняемый в вымогательстве находится под стражей. Уголовное дело его сообщника выделено в отдельное производство.

Потерпевший заявил гражданский иск на сумму 2 млн руб. Арестован принадлежащий обвиняемому КАМАЗ стоимостью 3 млн руб.