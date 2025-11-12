В Татарстане минимальный потребительский бюджет снизили до 27,4 тысяч рублей

В Татарстане утвержден минимальный потребительский бюджет на третий квартал 2025 года. Он составил 27 385 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошлом квартале минимальный потребительский бюджет составлял 28,16 тыс. руб. Таким образом, за три месяца показатель снизился на 2,7%.

Если сравнивать годовой показатель, то он вырос на 2,8 тыс. руб. в сравнении с уровнем третьего квартала 2024 года. Тогда минимальный потребительский бюджет составлял 24,6 тыс. руб.

