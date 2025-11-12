Жителя Волгограда будут судить за гибель подростков в ДТП на Лазоревой

В Волгограде суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли подростки (п.п. «б, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как утверждает следствие, вечером 19 апреля этого года фигурант находился за рулем автомобиля «Лада», значительно превысил допустимую скорость, не справился с управлением на ул. Лазоревая Красноармейского района Волгограда, выехал на обочину и протаранил бетонную опору освещения. При этом он не имел водительского удостоверения и необходимого опыта управления транспортом.

На момент дорожной аварии в машине находились трое пассажиров — девушка 2007 года рождения и двое несовершеннолетних мальчиков 2007 и 2009 годов рождения. Один из подростков погиб на месте, другому причинен тяжкий вред здоровью. Девушка получила тяжелые травмы, ее увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.

Фигурант скрылся с места ДТП. В тот же день полицейские его задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов