В Пошехонье построят новые очистные сооружения
Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на строительство очистных сооружений в Пошехонье. Об этом сообщает Yarnews.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Новый объект будет очищать до 800 кубометров сточных вод в сутки. Строительство начнется рядом с деревней Кученево. Разрешение выдано 30 октября 2025 года и будет действовать до 30 октября 2027 года. Проект рассчитан на два года. Подрядчиком стала компания АО «Ярдормост», выбранная в середине октября.
Стоимость контракта на строительство составляет 313 млн руб.