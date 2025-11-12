В Пошехонье построят новые очистные сооружения

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на строительство очистных сооружений в Пошехонье. Об этом сообщает Yarnews.

Новый объект будет очищать до 800 кубометров сточных вод в сутки. Строительство начнется рядом с деревней Кученево. Разрешение выдано 30 октября 2025 года и будет действовать до 30 октября 2027 года. Проект рассчитан на два года. Подрядчиком стала компания АО «Ярдормост», выбранная в середине октября.

Стоимость контракта на строительство составляет 313 млн руб.

Антон Голицын