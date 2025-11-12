В Приангарье первое чтение прошел закон о переходе на одноуровневую систему МСУ

Законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли в первом чтении депутаты заксобрания Иркутской области. В поддержку инициативы высказались 39 народных избранников, против — двое, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

В пояснительной записке к документу указывается, что после перехода на новую модель в регионе будут образованы 10 городских и 32 муниципальных округа. Сейчас в Приангарье действуют 10 городских округов, 12 муниципальных округов и 20 муниципальных районов.

Как пояснил председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхова Вадим Семенов, законопроект предполагает образование муниципальных округов в границах действующих муниципальных районов. Завершить переход на новую систему планируется до 2030 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», часть регионов Сибирского федерального округа ранее аналогично перешли на новую одноуровневую модель. В мае законы приняли парламенты Кузбасса, Омской области и Красноярского края.

Александра Стрелкова