В инспекции госжилнадзора Пермского края сменился руководитель
И. о. начальника инспекции государственного жилищного надзора Пермского края назначена Евгения Курочкина, ранее занимавшая пост первого заместителя. Информация об этом опубликована на сайте инспекции. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», этот пост госпожа Курочкина заняла 11 ноября.
Напомним, прежний руководитель ИГЖН Михаил Ширяев возглавил ведомство в феврале прошлого года сначала в статусе и. о., а с 15 апреля 2024 года был утвержден в должности. Стоит отметить, что в январе этого года у ИГЖН сменился куратор в правительстве. Сейчас ведомство курирует вице-премьер Андрей Алякринский.