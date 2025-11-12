В Верхнеуральском районе перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области междугородний автобус столкнулся с «Газелью». После аварии за медпомощью обратились три пассажира общественного транспорта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 12 ноября на 171 км автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. По предварительным данным, 64-летний водитель маршрутки №379 направлением Магнитогорск – Верхнеуральск наехал на стоящую на обочине «Газель Некст». После столкновения оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись. Всего в момент аварии в микроавтобусе находилось семь пассажиров.

ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.