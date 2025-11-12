Председатель организации ветеранов «Пермских моторов» может стать почетным гражданином Прикамья

Губернатор Дмитрий Махонин предложил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» председателю Пермской городской общественной организации «Beтepaны Пермских моторов» Рашиду Дзунзе (на фото). Проект постановления внесен в заксобрание. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: телеграм-канал «Парламент. Пермский край» Рашид Дзунзе

Как указано в документе, почетное звание господину Дзунзе предлагается присвоить за выдающиеся заслуги в развитии моторостроительной отрасли, личный вклад в развитие ветеранского движения в Пермском крае и за многолетнюю плодотворную деятельность,

Депутаты заксобрания примут решение на ноябрьском пленарном заседании.