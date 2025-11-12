Жителя Чувашии задержали при попытке вступить в террористическую организацию

В аэропорту Казани задержали 52-летнего жителя Чувашии, подозреваемого в попытке присоединиться к международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии.

По данным следствия, подозреваемый вступил в переписку через интернет-мессенджеры с представителями террористической организации и выразил готовность участвовать в ее деятельности. Для этого он планировал выехать в одно из ближневосточных государств.

Жителя Чувашии задержали при попытке покинуть страну. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Анна Кайдалова