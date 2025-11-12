Под Саратовом возбудили дела о подделке актов проверки вентиляционных каналов

В Красноармейске Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждены два уголовных дела о подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Красноармейская межрайонная прокуратура выяснила, что сотрудники управляющей компании указали в актах периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования недостоверные данные о проверке квартир многоквартирного дома в Красноармейске. Сведения они внесли в январе и мае этого года.

Фактически проверки работоспособности вентиляционных каналов не проводились. В связи с этим надзорное ведомство направило материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Павел Фролов