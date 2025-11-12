В Кусе открыли пожарное депо

В Кусе состоялось торжественное открытие пожарно-спасательного депо №44, построенного по решению руководства Челябинской области и инициативе ГУ МЧС России по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

Подразделение рассчитано на четыре машино-выезда, включает в себя комфортные служебные и бытовые помещения, укомплектовано всем необходимым пожарно-техническим оборудованием. Это обеспечивает полноценное несение караульной службы, подчеркивают в МЧС.

Депо будет обеспечивать противопожарную защиту муниципалитета и множества социально-значимых объектов, среди которых реабилитационный центр для детей с ограниченными физическими возможностями, 32 образовательных учреждения, три медицинских организации с круглосуточным пребыванием пациентов, объекты культуры, промышленности, спорта и туризма. На территории муниципального образования живет более 25 тыс. человек.

На мероприятии подразделениям госинспекции по маломерным судам областного главка ГУ МЧС вручили сертификат на пять моторных лодок ПК-500. А для подразделений Поисково-спасательной службы Челябинской области — сертификат на два судна-амфибии на воздушной подушке «СЛАВИР-5» и две ледорезные установки.

Виталина Ярховска