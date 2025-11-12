Бывшее здание Ярославского камерного театра продадут в 2026 году

Здание Камерного театра в Ярославле планируют продать в 2026 году. Информация об этом содержится в проекте решения «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2026—2028 годы.

На торги будет выставлено 3-этажное нежилое здание с земельным участком по адресу Свердлова, 9. Оно является объектом культурного наследия местного значения «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913. Площадь здания составляет 1294,3 кв. м, а участка — 1262 кв. м.

Напомним, в здании ранее располагался частный Ярославский камерный театр. После смерти его основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова театр вошел в состав государственного ТЮЗа и переехал из здания на улице Свердлова, которое принадлежит мэрии города.

Всего в 2026 году мэрия Ярославля планирует продать 71 объект общей площадью 27 602,3 кв. м, общий объем ожидаемых доходов может составить 125,1 млн руб.

Антон Голицын