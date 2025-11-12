В Красноярске бывшего полицейского ждет суд за продажу информации из баз МВД
Завершено расследование дела бывшего замначальника отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю, который обвиняется в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от трех до восьми лет лишения свободы). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Расследование установило, что с января 2018-го до сентября 2021 года полицейский получил от руководителя кредитного кооператива взятки на сумму 114 тыс. руб. за предоставление информации из ведомственной базы данных. Бывший полицейский содержится под стражей, в ходе следствия он признал вину.
Руководителя кредитного кооператива освободили от уголовной ответственности, поскольку он добровольно сообщил о фактах передачи взятки и сотрудничал со следствием.