В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

В Буэнос-Айресе пригородный пассажирский поезд на станции Liniers сошел с рельсов. Он двигался по направлению из Кастелара в Морено. Пострадали 19 человек.

Как пишет аргентинское El Atlantico со ссылкой на главу Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти, десяти пострадавшим медпомощь оказали на месте аварии, а еще девять человек доставлены в ближайшие больницы. Господин Кресенти отметил, что серьезных травм никто не получил.

Железнодорожная компания Trenes Argentinos сообщила в X, что поезд сошел с рельсов во время смены путей, после чего машинист затормозил и остановил движение. Станция Liniers временно закрыта. В ж/д компании уточнили, что причины инцидента удастся установить только после расчистки дороги и проведения экспертиз.

На данный момент движение по направлению из Кастелара в Морено с остановкой на станции Liniers возобновлено.