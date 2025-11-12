Bloomberg предупреждает о серьезных проблемах, если неопределенность вокруг европейской собственности компании не удастся устранить в ближайшее время. Речь, в частности, идет о рынке нефтепродуктов. ЛУКОЙЛ, как известно, владеет крупнейшими НПЗ в Болгарии и Румынии. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что данная ситуация на руку в первую очередь Дональду Трампу.

Агентство Bloomber выдало громкий заголовок: «В Европе началась настоящая драка за активы ЛУКОЙЛа». Ситуация на рынке нефти и нефетепродуктов рискует обостриться, если данный вопрос не будет урегулирован. Для справки: НК ЛУКОЙЛ в настоящее время, в частности, владеет двумя крупнейшими НПЗ в Румынии и Болгарии, а также имеет долю в 45% нефтеперерабатывающего завода Zeeland Refinery в Нидерландах, плюс компания контролирует 2,4 тыс. заправок в 20-ти странах мира. Все эти предприятия в той или иной степени являются системообразующими.

Нетрудно предположить, что если они встанут, возникнут проблемы в экономике, а за ними и в политике. В Европе дефицит топлива на заправках случается не каждый день, скажем так. Как известно, против ЛУКОЙЛа были введены американские санкции, а Минфин США запретил продажу данного имущества швейцарского трейдеру Gunvor. В результате возникла неопределенность. Белый дом просят сделать исключение и дать хотя бы отсрочку, чтобы урегулировать вопрос владения. Вероятно, заводы и заправки в итоге просто национализируют, но и на это нужно время.

Как бы то ни было, Россия уходит из Европы, но уход этот становится болезненным для последней. Прощание получается горьким. Может быть, оно не является окончательным, а может быть, и нет, как знать.

Механизм санкций явно не совершенен. У сторонников так называемого прагматичного подхода появляется очередной козырь — разрыв с Москвой слишком дорого обходится простому европейскому налогоплательщику. Впрочем, главное заключается в том, что в безусловном выигрыше от всего этого оказываются США и лично Дональд Трамп. Теперь у него, а не у Кремля, есть нефтегазовые аргументы как способ давления на Старый Свет. За примером далеко ходить не надо. Буквально только что снисхождение — право покупать российскую нефть — получила Венгрия. Но не бесплатно, а согласившись приобрести у Соединенных Штатов крупную партию сжиженного газа. Но и это еще не все. Будапешт отныне будет получать ядерное топливо для АЭС «Пакш-2» из США. Станцию эту строит Россия, и как теперь получается, она остается без основной доли прибыли.

Судя по всему, теперь настает очередь Болгарии и Румынии заключить или нет сделку с Белым домом на неких условиях. А где экономика, там и политика, как было сказано выше. Придется следовать нужным Вашингтону фарватером и быть более сговорчивыми в будущем. Конечно, плохо от кого-либо зависеть, но ничего уж не поделаешь, таковы реалии. Наверное, все происходящее можно считать успехом Трампа. Возможно, кто-то с ностальгией будет вспоминать прошлое — российскую экономическую экспансию.

Может быть, подходы Трампа провалятся, но на сегодня дело обстоит именно так: США решают судьбу стратегических активов по меньшей мере трех бывших социалистических стран Восточной Европы. К слову, похожая ситуация и в Сербии, где именно Америка выдавливает Россию из местной энергетики. Нет, как ни крути, но Трамп все-таки совсем не наш.

Дмитрий Дризе