В Перми выставлено на продажу здание финансово-экономического колледжа

Здание финансово-экономического колледжа, расположенное по адресу: ул. Дзержинского, 1б, выставлено на продажу за 155 млн руб. Объявление размещено на сайте Avito. Указано, что продается помещение 3,4 тыс. кв. м c отдельным входом. Продаваемое помещение находится в здании c общей площадью здания 4,14 тыс. кв. м. Как говорится в объявлении, здание расположено на участке 32,85 сотки, право аренды на 49 лет со множественностью лиц на стороне арендатора. Участок находится в федеральной собственности.

«В помещение расположено учебное заведение, что позволяет его использовать как готовый учебный корпус. В продаваемом помещении выполнен ремонт, кабинетная система, несколько больших помещений (спортзалы), санузлы»,— уточняется в объявлении.

В самом колледже «Ъ-Прикамье» сообщили, что продажа здания не повлияет на учебный процесс. «Юридически значимые действия в отношении объектов недвижимости не находятся в причинно-следственной связи с процессом осуществления колледжем своей уставной деятельности. Колледж продолжает осуществлять свою образовательную деятельность в соответствии с уставом и лицензией в помещениях по месту его государственной регистрации»,— сообщили в сузе.

Финансово-экономический колледж работает в Перми с 1995 года. Как указано на сайте учебного заведения, в колледже обучаются более 8 тыс. студентов. Всего за время существования суза здесь обучилось боле 18 тыс. студентов.

По данным Rusprofile, учреждение с 2005 года возглавляет Светлана Мешкова. Учредителем выступает ООО «Аудиторская Фирма “Аудит-Финанс”». Колледж имеет лицензию на образовательную деятельность, полученную 30 декабря 2015 года. Выручка за 2024 год составила 263,5 млн руб., чистая прибыль — 660 тыс. руб.