Специалисты выяснят, можно ли эксплуатировать Старый мост в Астрахани

Вице-губернатор Астраханской области — председатель регионального правительства Денис Афанасьев проинспектировал Старый мост. Накануне его закрыли для движения из-за смещений двух деформационных швов.

На месте господин Афанасьев выяснил, что причиной смещения стала динамическая нагрузка. На одной из полос моста через Волгу смещение составляет 160 мм, на другой — поменьше.

Сегодня, 12 ноября, специалисты приволжской железной дороги сделают первоначальное заключение о состоянии моста и возможности продолжения его эксплуатации. Астраханцев проинформировали, что с учетом приостановки движения маршруты общественного транспорта изменятся.

Павел Фролов