Китай с начала года на треть нарастил выпуск машин на новых источниках энергии

Производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в КНР в январе—октябре показали значительный рост, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM).

Согласно данным CAAM, объем производства NEV-автомобилей за 10 месяцев в стране вырос на 33,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 13,02 млн. Объем продаж увеличился в годовом выражении на 32,7%, превысив 12,94 млн единиц. Данный показатель составил 46,7% от общего объема реализации новых автомобилей в стране за отчетный период. В октябре же соотношение проданных NEV-автомобилей и традиционных машин впервые качнулось в пользу первых — их продано 51,6% (1,72 млн единиц).

Общий объем производства авто за 10 месяцев превысил 27,69 млн, что на 13,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На экспорт отправлено 5,62 млн машин (с ростом на 15,7%), в том числе NEV-автомобилей — 2,01 млн (рост 90,4%).

Эрнест Филипповский