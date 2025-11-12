ФСБ раскрыла новые подробности покушения на митрополита Тихона

Сотрудники ФСБ России провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Спецслужбе удалось выявить новые доказательства причастности к преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время обысков изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации. Также в деле появились новые подозреваемые (их имена не раскрываются). Основной целью покушения на митрополита в ФСБ назвали срыв переговоров России и США.

Расследование дела продолжается. Оно возбуждено в феврале по статье о подготовке к теракту (ч. 2 ст. 30 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Попович и Иванкович взяты под стражу.

По версии ФСБ, в феврале 2025 года Попович и Иванкович планировали убийство митрополита Тихона. Для этого они намеревались устроить взрыв на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Оба признались, что после начала спецоперации их завербовали сотрудники спецслужб Украины для слежки за митрополитом. Им, в частности, следовало получить информацию о контактах Тихона с представителями религиозных структур и органов власти.