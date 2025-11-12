В Тольятти в ДТП с микроавтобусом и иномаркой двое погибли и двое пострадали
Смертельная авария произошла с микроавтобусом в Тольятти утром в среду, 12 ноября. Происшествие случилось у дома 12 «б» на улице Куйбышева в Комсомольском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«С места происшествия госпитализированы двое пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших (взрослые)»,— говорится в сообщении.
Силовики проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.