В Тольятти в ДТП с микроавтобусом и иномаркой двое погибли и двое пострадали

Смертельная авария произошла с микроавтобусом в Тольятти утром в среду, 12 ноября. Происшествие случилось у дома 12 «б» на улице Куйбышева в Комсомольском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С места происшествия госпитализированы двое пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших (взрослые)»,— говорится в сообщении.

Силовики проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов