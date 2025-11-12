«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» возглавил экс-топ-менеджер структуры «РуссНефти»

Совет директоров АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» прекратил полномочия гендиректора компании Райхана Хамидуллина, возглавившего предприятие в октябре прошлого года. Новым гендиректором стал Антон Валгин-Сказка — трудовой договор с ним будет действовать до ноября 2030 года, следует из публикации в Центре раскрытия корпоративной информации.

Господин Валгин-Сказка ранее был исполнительным директором альметьевского производителя погружных насосов для нефтяной отрасли «Римера-Алнас». По данным Rusprofile, в разное время он руководил предприятиями из Ханты-Мансийского автономного округа — ООО «Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства», ООО «Управление по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования» (обе компании принадлежали ПАО «Варьеганнефть», добывающему активу холдинга «РуссНефть»).

АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» входит в корпорацию «Уралтехнострой», выпускает оборудование для атомной энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, химпрома, нефтегазопереработки, металлургии. Предприятие основано в 1969 году как Туймазинский завод химического машиностроения. В прошлом году выручка «Уралтехнострой-Туймазыхиммаша» составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 4 млн руб.

Идэль Гумеров