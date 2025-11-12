Суд обязал ИП убрать с участка лесного фонда 10 капстроений под Саратовом

Саратовский областной суд удовлетворил требование прокуратуры Энгельса и обязал индивидуального предпринимателя убрать с земельного участка лесного фонда незаконные постройки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В 2023 году прокуратура в ходе проверки выяснила, что ИП незаконно возвел 10 капитальных строений на арендованном лесном участке в Энгельсском лесничестве. Надзорное ведомство попросило суд обязать его освободить земли от этих построек.

Суд удовлетворил требования, но ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке. Саратовский облсуд менять его не стал. Судебный акт вступил в законную силу. Прокуратура Энгельса проконтролирует исполнение решения.

Павел Фролов