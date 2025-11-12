Четыре сибирских клуба примут участие в чемпионате по хоккею с мячом

Регулярный чемпионат российской Суперлиги по хоккею с мячом сезона 2025/2026 стартует 12 ноября. Сегодня пройдут матчи первого тура.

В чемпионате примут участие 12 команд. Четыре из них представляют Сибирский федеральный округ: чемпион двух последних лет кемеровский «Кузбасс», пятикратный чемпион России красноярский «Енисей», а также новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны». 12 ноября «Кузбасс» и «Сибсельмаш» встретятся в Кемерове.

По итогам регулярного первенства, которое завершится в феврале, определятся восемь лучших команд. Они примут участие в плей-офф. Оставшиеся четыре клуба распределят места с девятого по 12-е в «Кубке Надежды». Финальный матч назначен на 21 марта 2026 года.

Валерий Лавский