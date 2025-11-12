ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря уровня G4

На Землю обрушилась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба уровня G4.7 (экстремальный уровень — G5). Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Причиной бурной геомагнитной ситуации стал приход к планете первого из трех ожидаемых плазменных облаков, вызванных экстремальным ростом вспышечной активности на Солнце. По оценкам ученых, текущие параметры магнитного шторма существенно отличаются от предварительных прогнозов. Ночью к Земле должен был прийти только самый слабый выброс, способный вызвать бури уровня G1-G2.

Движущееся последним облако плазмы от мощной вспышки X5.1 уже догнало более медленные облака, распространившиеся ранее, и сдавливает их, уточнили в лаборатории. Это вызвало резкий рост температуры, плотности и магнитных характеристик плазмы до исторически высоких значений. При этом скорость плазмы остается в пределах разумного, из-за чего можно сделать вывод, что основной выброс от вспышки X5.1 еще не достиг Земли.

«Остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов, а также в его ожидании рассчитывать хотя бы на некоторый промежуточный спад воздействия в ближайшие часы»,— заключили в Telegram-канале ИКИ РАН.