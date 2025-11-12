Юрист посоветовала россиянам проверить пенсионную выписку до конца ноября

Каждому россиянину необходимо внимательно проверить выписку из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда в ноябре, заявила юрист Екатерина Ноженко в беседе с агентством «Прайм». По словам госпожи Ноженко, этот документ содержит важные данные, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии.

В пенсионной выписке отражены страховой стаж, нестраховые периоды (например, уход за ребенком до 1,5 лет, служба в армии), размер индивидуального пенсионного коэффициента и суммы уплаченных страховых взносов. Особое внимание следует уделить работе до 2002 года, поскольку соотношение зарплаты пенсионера со средней по стране в этот период влияет на размер выплат.

Если человек обнаружит ошибки или пропущенные периоды в выписке, ему стоит подать заявление о корректировке с подтверждающими документами. При исправлении данных пенсию могут повысить, а недополученные суммы за прошлые периоды — выплатить.

Кроме того, ноябрь — последний удобный месяц для оценки результатов инвестирования накопительной части пенсии у тех, кто родился в 1967 году и позже и имел трудовой стаж в период с 2002 по 2014 год. До 31 декабря можно без спешки подать заявление на смену пенсионного фонда, что позволит сохранить инвестиционный доход. Юрист предупредила, что досрочный перевод пенсионных средств до окончания пятилетнего цикла инвестирования возможен, но приведет к потере заработанной прибыли за предыдущие годы.