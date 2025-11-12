Нацмузей Татарстана объяснил рост цены билетов работой над программой лояльности

Национальный музей Татарстана повысил стоимость входных билетов до 600 руб. Это связано с разработкой новой программы лояльности, которая объединит сеть филиалов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили исполняющий обязанности генерального директора музея Айрат Файзрахманов.

Программа позволит после посещения филиала приходить в Национальный музей по льготному билету за 300 руб. В состав Национального музея республики входят 12 филиалов. Также появятся временные слоты с разной стоимостью входа: с 10:00 до 12:00 билет будет стоить 300 руб., с 12:00 до 15:00 — 500 руб.

Кроме того, льготная цена в 300 руб. сохранится для пенсионеров и студентов при предъявлении подтверждающих документов.

Бесплатный вход предоставляется многодетным семьям, участникам СВО и их родственникам, людям с инвалидностью и другим категориям граждан.

Анна Кайдалова