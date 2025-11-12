22-летний водитель из Удмуртии организовал групповой дрифт в Петербурге

Госавтоинспекция Санкт–Петербурга задержала шестерых ночных дрифтеров, среди которых оказался 22–летний автомобилист из Удмуртии. Он же и стал организатором ночного заезда по улицам Северной столицы. Об этом сообщает Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

«Сначала нарушители дрифтовали между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, а спустя час перебрались во Всеволожский район. Уже на следующий день сотрудники Госавтоинспекции установили всех участников опасных заездов и поочередно задержали их по местам проживания»,— говорится в сообщении.

У всех шести машин, вероятно, были изменены номера и превышен уровень издаваемого шума. Всех участников заезда привлекли к административной ответственности, транспорт изъят на экспертизу. Один из дрифтеров также ради эффектных кадров опасных заездов перевозил оператора в багажнике своего автомобиля.