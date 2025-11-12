В Башкирии дело сбившего школьницу водителя направили в суд

Альшеевский районный суд рассмотрит уголовное дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления транспортными средствами (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и управлении в состоянии опьянения водителем, подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике, 18 августа этого года около 21:30 нетрезвый фигурант уголовного дела за рулем «ВАЗ-2114» сбил 12-летнюю школьницу, передвигавшуюся на велосипеде в попутном направлении по Вокзальной улице села Аксеново. Пострадавшая скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Майя Иванова