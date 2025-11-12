Двое саратовцев пойдут под суд за пожар в гараже, где ремонтировали машины

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит в отношении двух местных жителей в возрасте 39 и 41 года уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как утверждает следствие, фигуранты совместными усилиями оказывали услуги по ремонту транспорта в помещении гаражного бокса вблизи дома № 21А по 2-му Станционному проезду в Саратове. При этом там не было специальной системы вентиляции и необходимых противопожарных и технических средств. Саратовцы не имели специального образования и использовали в своей деятельности компрессор.

28 августа прошлого года в указанном помещении случился пожар. В результате один из граждан получил вред здоровью средней тяжести, имущественный ущерб оценили на сумму около 3 млн руб.

Фигуранты не признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов