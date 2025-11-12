Владельцам «Хлебницы» не удалось обжаловать решение о компенсации пострадавшей от отравления

Судебная коллегия Пермского краевого суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы владельцам пекарни «Хлебница», которые пытались обжаловать решение о компенсации вреда пострадавшей от отравления женщине. Как сообщает пресс-служба суда, в конце прошлого года женщина приобрела в «Хлебнице» салат «Мимоза», после употребления которого у нее развились симптомы острого отравления. Пенсионерке диагностировали сальмонеллез средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По факту отравления Роспотребнадзор провел проверку, которая выявила в производственном цехе пекарни грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ведомство подало иск в суд в интересах пострадавшей. Свердловский районный суд Перми, взыскал в пользу пострадавшей 90 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, 46 тыс. руб. штрафа, а также возмещение убытков и судебных расходов.

Ответчик попытался обжаловать решение суда первой инстанции. «Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, согласилась с выводами нижестоящей инстанции, подтвердив законность и обоснованность первоначального вердикта. Решение Свердловского районного суда города Перми оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,— сообщает краевой суд.

Напомним, в начале января 2025 года суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу пекарни «Хлебница» в нескольких районах Перми из-за массового отравления граждан. Более чем у 80 человек были выявлены энтерит и сальмонеллез. В отношении предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой были возбуждены уголовные дела.

Всего в суд поступило 29 исков от покупателей. Ранее по 13 делам были заключены мировые соглашения, включая шесть апелляционных — на 1,02 млн руб. Пять решений обжалуются в Пермском краевом суде.