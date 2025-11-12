Пермский пороховой завод регистрирует два товарных знака

ФКП «Пермский пороховой завод» подало две заявки на регистрацию товарных знаков ViCorr и «Акрокам». Информация об этом содержится на сайте Znakoved. Согласно опубликованным документам, под брендом ViCorr планируется выпускать краски, эмали и составы против ржавчины, под брендом «Акрокам» — акриловые смолы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).