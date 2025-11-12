НЗХК произвел ядерное топливо для реактора во вьетнамском Далате
Топливный дивизион «Росатома» исполнил контракт на поставку ядерного топлива во Вьетнам для Далатского исследовательского реактора. Продукция изготовлена «Новосибирским заводом химконцентратов» (НЗХК). Поставленное топливо обеспечит эксплуатацию установки до 2030-х годов, сообщили в НЗХК.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Предыдущая поставка российского топлива для реактора Института ядерных исследований в Далате была выполнена в декабре 2010 года. «В отличие от атомных электростанций ядерное топливо для исследовательских реакторов поставляется нерегулярно и сразу на долгий срок»,— пояснили в НЗХК.
Далатский ядерный реактор был реконструирован по советскому проекту в 1984 году. За 40 лет эксплуатации он отработал более 70 тыс. часов. В настоящее время Институт ядерных исследований еженедельно поставляет более 15 тыс. Ки радиоактивных препаратов в 23 больницы Вьетнама, обеспечивая диагностику и лечение около 500 тыс. пациентов в год. Ядерные и изотопные технологии института также применяются в сельском хозяйстве, геологии, нефтегазовом производстве, археологии, транспорте и ряде других отраслях.
ПАО «НЗХК» — производитель ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Занимается выпуском металлического лития и его солей. Входит в состав топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».
Как писал «Ъ-Сибирь», НЗХК совместно с Сибирским филиалом АО «Атомспецтранс» разработали и ввели в эксплуатацию новые модели ISO-контейнеров для перевозки ядерного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом.