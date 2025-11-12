Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Антициклон принесет в Петербург облачную погоду без осадков 12 ноября

Гребень антициклона, вытянувшийся с востока, принесет в Петербург 12 ноября облачную погоду без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дневные температурные показатели ожидаются на 3-4 градуса выше климатической нормы — до 6-8 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Андрей Маркелов

