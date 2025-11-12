В Тольятти выявлено 9 тонн томатов, зараженных вирусом

Россельхознадзор в Самарской области предотвратил ввоз девяти т зараженных томатов из Туркмении. Партия продуктов была выявлена на складе временного хранения «Гринлайн» в Тольятти. Об этом сообщает ведомство.

Во время проверки инспекторы обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Экспертиза подтвердила наличие вируса, который поражает томаты и перцы, быстро распространяется и наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству. Также он вызывает мозаичность и деформацию листьев и коричневые пятна на плодах, делая их непригодными для употребления. Владелец груза получил предписание на возврат продукции.

Георгий Портнов